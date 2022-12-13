На остановочной платформе Лампово грузовой поезд насмерть сбил 82-летнюю женщину

Она проигнорировала запрещающие световые и звуковые сигналы.

Транспортные полицейские проводят проверку по факту смертельного травмирования пожилой женщины в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Накануне в 18:00 в полицию поступило сообщение о том, что на остановочной платформе Лампово Гатчинского района Ленобласти смертельно травмирована пожилая женщина.

Установлено, что 82-летняя жительница Гатчины при переходе железнодорожных путей проигнорировала запрещающие световые и звуковые сигналы. Машинист грузового поезда, увидев её, подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако, наезда избежать не удалось. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В марте электричка насмерть сбила 13-летнюю девочку в Ленобласти.

Фото: Piter.tv