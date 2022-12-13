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Электричка насмерть сбила 13-летнюю девочку в Ленобласти

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Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.

Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования несовершеннолетней на железной дороге (ч.2 ст.263 УК РФ).

В четверг, 9 марта, около 18:20 электричка сообщением Сосново-Санкт-Петербург на перегоне "Сосново-Орехово" в Приозерском районе Ленобласти сбила 13-летнюю девочку.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.

Ранее "Сапсан" сбил насмерть пенсионера на станции Сортировочная.

Видео: Западное МСУ на транспорте СК России

Теги: дети, электричка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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