Электричка насмерть сбила 13-летнюю девочку в Ленобласти

Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования несовершеннолетней на железной дороге (ч.2 ст.263 УК РФ).
В четверг, 9 марта, около 18:20 электричка сообщением Сосново-Санкт-Петербург на перегоне "Сосново-Орехово" в Приозерском районе Ленобласти сбила 13-летнюю девочку.
Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.
Ранее "Сапсан" сбил насмерть пенсионера на станции Сортировочная.
Видео: Западное МСУ на транспорте СК России
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