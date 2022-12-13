"Сапсан" сбил насмерть пенсионера на станции Сортировочная

Установлено, что 72-летний местный житель переходил железнодорожные пути в неположенном месте в момент приближения подвижного состава.

Транспортными полицейскими Петербурга проводится проверка по факту травмирования на железнодорожной станции Сортировочная. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте

Около семи часов утра 6 марта на 5 км 9 пикета вблизи железнодорожной станции Сортировочная "Сапсан" сообщением "Санкт-Петербург – Москва" наехал на человека.

Установлено, что 72-летний местный житель переходил железнодорожные пути в неположенном месте в момент приближения подвижного состава. Ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее около станции Бернгардовка во Всеволожском районе электричка задавила мужчину.

Фото: Piter.tv