Около станции Бернгардовка во Всеволожском районе электричка задавила мужчину

Пострадавший погиб на месте трагедии.

Вблизи станции Бернгардовка в Ленобласти мужчину сбила электричка. Об этом сообщили в в Управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Трагедия произошла накануне, 3 марта. Местный житель переходил железнодорожные пути вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший скончался на месте ЧП. Погибшему было 36 лет.

Известно, что машинист рименил экстренное торможение, но аварии не удалось избежать.

Ранее на Piter.tv: группа диверсантов пыталась заставить мужчину взорвать участок железной дороги в Ленобласти.

Фото: Телеграм / СПб-Главный