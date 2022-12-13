Группа диверсантов пыталась заставить мужчину взорвать участок железной дороги в Ленобласти

Злоумышленники показали мужчине пакет, в котором были "элементы взрывчатки".

Диверсанты пытались заставить жителя Ленобласти подорвать железную дорогу Гатчина – Волосово – Усть-Луга. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Неизвестные мужчины в масках угрожали мужчине взрывом в его доме. 54-летний Эдуард обратился в полицию.

По словам заявителя, злоумышленники подъехали к его дому на микроавтобусе. Они показали ему пакет, в котором были "элементы взрывчатки". Мужчина отказался совершать преступление. Диверсанты пообещали отомстить ему.

Участок напуганного жителя Ленобласти оцепили, взрывотехники забрали пакет на экспертизу.

Сотрудники обследовали ближайшие объекты транспорта, ничего опасного они не нашли.

Ранее на Piter.tv: на Большом Сампсониевском проспекте злоумышленники выстрелили из ракетницы в подростка.

Фото: Телеграм / Shot