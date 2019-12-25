Армения обратилась в ШОС для вступления в организацию

Ереван обратился в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) для вступления в данную международную структуру. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции с местными журналистами. Иностранный чиновник объявил о том, что страна является партнером ШОС, и эти действия "происходят не с бухты-барахты".

Да, Армения обратилась к ШОС для членства. И это укладывается в нашу повестку балансирования и проведения сбалансированной внешней политики. И мы продолжим работать. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, что следующий саммит ШОС запланирован в период с 31 августа по 1 сентября на китайской территории.

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Фото: Piter.tv