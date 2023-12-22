В Петербурге порядка 22 млн пассажиров воспользовались тактовыми маршрутами электричек в 2023 году

Это на 14% больше, чем в 2022 году.

Комитет по транспорту Петербурга поделился результатами роста популярности среди пассажиров тактовых маршрутов пригородных электропоездов. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2023 году перевезли 22 млн человек, что на 14% больше, чем в 2022-м. Тактовое движение сегодня организовано на Балтийском и Витебском направлениях.

В частности, от Витебского вокзала до Павловска "такт" запустили в декабре 2022 года. Рост пассажиропотока в прошлом году составил 13%. В направлении от Балтийского вокзала до Ораниенбаума тактовый маршрут появился в мае 2023 года, отмечается прирост в 16%. "Такт" от Балтийского вокзала до Красного Села заработал 11 декабря прошлого года. В декабре рост пассажиропотока приравняли к 15%.

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Фото: Piter.TV