В Петербурге появятся электрички "Финист"

Поезда запустят в 2024 году.

В Петербурге в этом году запустят новую электричку "Финист". Она станет аналогом "Ласточки". Такие электрички имеют пять вагонов и 416 мест. Об этом сообщил генеральный директор, председатель правления компании "РЖД" Олег Белозеров.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава "РЖД" отметил, что российские аналоги "Ласточек" доставят в 21 регион. В этот список попал и Петербург.

РЖД продолжают строительство модульных платформ и вокзалов. Производства находятся в Петербурге и в Чечне. В России на данный момент планируют установить 15 модульных вокзалов. Срок эксплуатации вокзалов составляет 50 лет, а устанавливаются объекты буквально за четыре дня.

Ранее на Piter.tv: Lada X-Cross 5 перестанут выпускать в Петербурге.

Фото: Telegram / СПб-Главный