  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Между Петербургом и Гатчиной запустили тактовый маршрут электричек
Сегодня, 12:51
194
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Между Петербургом и Гатчиной запустили тактовый маршрут электричек

0 0

Спрос на электрички в сторону Гатчины увеличился.

В понедельник, 6 апреля, дали старт тактовому движению электричек между Гатчиной и Петербургом. На маршруте назначили дополнительные пары пригородных поездов, сообщили в комитете по транспорту Северной столицы. 

Спрос на электрички в сторону Гатчины увеличился: в прошлом году рост пассажиропотока составил 5% в сравнении с 2024-м. 

Введение единых временных интервалов между отправлениями упрощает расчет и планирование поездок, делает движение электричек более удобным для жителей и гостей Северной столицы и Гатчины. 

Пресс-служба комтранса 

Также тактовые поезда ходят до Павловска, Ораниенбаума, Красного Села, Мельничного ручья и Сестрорецка. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Лужском направлении произошла задержка электричек по техническим причинам. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

Теги: гатчина, тактовое движение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии