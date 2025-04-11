Между Петербургом и Гатчиной запустили тактовый маршрут электричек

В понедельник, 6 апреля, дали старт тактовому движению электричек между Гатчиной и Петербургом. На маршруте назначили дополнительные пары пригородных поездов, сообщили в комитете по транспорту Северной столицы.
Спрос на электрички в сторону Гатчины увеличился: в прошлом году рост пассажиропотока составил 5% в сравнении с 2024-м.
Введение единых временных интервалов между отправлениями упрощает расчет и планирование поездок, делает движение электричек более удобным для жителей и гостей Северной столицы и Гатчины.
Также тактовые поезда ходят до Павловска, Ораниенбаума, Красного Села, Мельничного ручья и Сестрорецка.
