На Лужском направлении произошла задержка электричек по техническим причинам

В понедельник, 6 апреля, пригородные поезда Октябрьской железной дороги (ОЖД) задерживаются по техническим причинам. По состоянию на утро опоздание некоторых составов достигает 40 минут.

Согласно информации от ОЖД, задержки затронули следующие электрички:

№6401 Санкт-Петербург – Сиверская

№809 Санкт-Петербург – Псков

№6673 Санкт-Петербург – Сланцы

№6105 Санкт-Петербург – Луга

№7452 Луга – Санкт-Петербург

№6416 Сиверская – Санкт-Петербург

Пассажиров просят извинения за доставленные неудобства. В настоящее время специалисты принимают все возможные меры для сокращения времени опоздания. Актуальную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" или по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-775-00-00.

