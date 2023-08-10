РЖД запустит дополнительные "Сапсаны" между Петербургом и Москвой

Изменения в расписании вводятся с 23 марта на фоне строительных работ. Часть поездов на эти дни отменили, другие пустят сдвоенными составами.

С 23 марта по 27 марта, а также с 30 марта по 3 апреля на маршруте между Петербургом и Москвой назначат дополнительные высокоскоростные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Дополнительный "Сапсан" №783 будет отправляться из Северной столицы в 20:50, а из Москвы — состав №786 в 21:00. В указанные периоды некоторые поезда будут курсировать в сдвоенном исполнении. В частности, 26, 27 и 30 марта составы №755 и №770 сформируют из двух поездов.

В компании пояснили, что корректировка расписания связана со строительными работами на перегоне Алабушево — Крюково. Из-за этого время отправления нескольких составов сдвинулось. Так, "Сапсан" №770 теперь отправится из Москвы в 14:25 вместо 13:40 и прибудет в Петербург в 18:28. Поезд "Аврора" №744 будет выезжать из столицы в 15:01, а конечную точку достигнет в 20:45.

На период строительных работ отменены "Сапсаны" №759, 761, 768 и 774. При этом в РЖД заявили о готовности увеличить количество вагонов в двухэтажных "Аврорах" в случае роста пассажиропотока.

Фото: пресс-служба ОЖД