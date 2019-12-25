В Петербурге планируют установить до 4 тыс. "интеллектуальных остановок"

Они появятся не только в Центральном районе, но и в других.

В перспективе в Петербурге появятся до 4 тыс. "интеллектуальных остановок", на данный момент работает всего одна в тестовом режиме. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту города.

В таком павильоне можно зарядить смартфон и другие гаджеты. Также можно узнать, как скоро прибудет нужный автобус или троллейбус. Все данные выведены на табло, а помимо них — температура воздуха, прогноз погоды на ближайшие дни. В будущем остановки будут взаимодействовать с диспетчерским центром и транспортным приложением на телефоне смартфоне пассажира. Граждан будут оповещать об оперативных изменениях в движении транспорта и предоставят возможность пополнять электронные карты оплаты проезда.

На данный момент единственная "интеллектуальная остановка" находится рядом с Гостиным двором на Невском проспекте. Ее установили всего месяц назад. В пресс-службе отметили, что нововведение горожане оценивают положительно.

В Комтрансе Петербурга просят носить маски, чтобы избежать введения жестких мер.

Фото: Piter.TV