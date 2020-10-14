В Комтрансе Петербурга просят носить маски, чтобы избежать введения жестких мер

За этим следит полиция.

В петербургском комитете по транспорту напомнили, что за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественном транспорте следит полиция. Пресс-служба комитета подготовила видеоролик на эту тему.

Отмечается, что количество пассажиров, которые используют средства индивидуальной защиты, заметно возросло за последние две недели. На данный момент участники рейдов лояльно подходят к тому, если кто-то был в транспорте без маски, так как рейды носят разъяснительный, а не карательный характер.

Но только от самих петербуржцев зависит возможность ужесточения таких проверок вплоть до введения реальных штрафов. Если кривая заболеваемости продолжит рост, из-за чего начнет страдать экономика мегаполиса, придется вновь усиливать контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима, закрывать торговые центры и магазины, парки и зоны отдыха. отметили в пресс-службе.

В том числе введению ограничительных мер на передвижение по городу может способствовать несоблюдение масочно-перчаточного режима. Он является строго обязательным.

В свою очередь "транспортники" Петербурга также прикладывают много усилий, чтобы ограничить распространение коронавируса. Так, например, на полную дезинфекцию трамваем и троллейбусов ежедневно уходит до 120 литров санитайзера.

В Смольном уверены, что почти все петербуржцы носят маски на входе в метро.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области