  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:02
114
nadezhda_sib
Код вставки плеера

В Комтрансе Петербурга просят носить маски, чтобы избежать введения жестких мер

0 0

За этим следит полиция.

В петербургском комитете по транспорту напомнили, что за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественном транспорте следит полиция. Пресс-служба комитета подготовила видеоролик на эту тему. 

Отмечается, что количество пассажиров, которые используют средства индивидуальной защиты, заметно возросло за последние две недели. На данный момент участники рейдов лояльно подходят к тому, если кто-то был в транспорте без маски, так как рейды носят разъяснительный, а не карательный характер. 

Но только от самих петербуржцев зависит возможность ужесточения таких проверок вплоть до введения реальных штрафов. Если кривая заболеваемости продолжит рост, из-за чего начнет страдать экономика мегаполиса, придется вновь усиливать контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима, закрывать торговые центры и магазины, парки и зоны отдыха.

отметили в пресс-службе.

В том числе введению ограничительных мер на передвижение по городу может способствовать несоблюдение масочно-перчаточного режима. Он является строго обязательным. 

В свою очередь "транспортники" Петербурга также прикладывают много усилий, чтобы ограничить распространение коронавируса. Так, например, на полную дезинфекцию трамваем и троллейбусов ежедневно уходит до 120 литров санитайзера. 

В Смольном уверены, что почти все петербуржцы носят маски на входе в метро.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Теги: коронавирус, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии