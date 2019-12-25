В Смольном сообщили, что 95% пассажиров носят маски на входе в метро

Количество пассажиров в транспорте снизилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Около 95% пассажиров метрополитена на входе соблюдают масочно-перчаточный режим. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Максима Соколова. Отмечается, что на прошлой неделе показатель составлял чуть больше 90%.

Также продолжается снижение пассажиропотока. За прошедшую неделю петербургским транспортом воспользовалось на 715 тыс. человек меньше, чем в аналогичный период в прошлом году. По информации агрегаторов такси, их пассажиропоток вернулся к докоронавирусным временам.

Тех, кто пользуется льготными проездными, стало на 19% меньше. Блокировки льготных билетов в Петербурге пока не планируется. В случае необходимости правительство города готово оперативно реагировать на обстоятельства.

Напомним, использование средств индивидуальной защиты в общественном транспорте, в том числе в такси, является обязательным. За последние сутки в Петербурге выявили рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом.

Фото: Piter.TV