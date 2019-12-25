В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 602 человека

Из городских больниц выписали 300 человек.

За последние сутки в России подтвердили 14 231 случай коронавируса в 84 субъектах, в том числе 3585 (25,2%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 602 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 102. За последние сутки подтверждена смерть 239 пациентов. В Петербурге умерли 30 человек.

За последние сутки из больниц выписали 7 920 пациентов, в том числе 300 человек в Петербурге и 28 – в Ленинградской области.

Врач перечислил вредные в период пандемии продукты.

Фото: Piter.TV