Врач перечислил вредные в период пандемии продукты

В период пандемии нужно особенно следить за иммунитетом.

Фастфуд, консервы и жареная пища – не лучший набор продуктов для поддержания иммунитета, а следовательно и употребления в период пандемии коронавируса. Об этом РИА Новости рассказала врач эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина.

Также медик советовала отказаться от сахара, который плохо влияет на проницаемость сосудистой стенки и на рост бактерий. Ольга Ненастина отметила, что в это непростое время очень важно получать нужное количество минералов и витаминов, которые содержатся в том числе в салатной зелени и овощах.

Также в рационе должны быть обязательно молочные продукты, раба, морепродукты, птица. Пожилым людям особенно нужны витамины и большое количество белка. И хоть красное мясо не рекомендуется часто употреблять, но раз в неделю оно в рационе быть должно.

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