Определены важнейшие продукты для пожилых людей

С возрастом мышцы людей теряют свой тонус.

С возрастом организм человека нуждается в определенных витаминах и микроэлементах. Если потреблять их в недостаточном количестве, это может привести к определенным проблемам со здоровьем. Например, белов особенно необходим лицам пожилого возраста для сохранения мышц в тонусе. Также белок помогает снизить вероятность переломов при падении. Об этом сообщил Medical Xpress.

Подчеркивается, что изнурять себя диетами при этом не стоит, в белковые блюда можно добавлять любимые специи. К тому же белок содержится не только в мясе, но в семечках, сыре, орехах.

Также в сыре помимо белка много кальция, витаминов В12, А, D. Все это тоже увеличивается прочность костей. Орехи и семена являются хорошими источниками растительного белка, а также они богаты полезными жирами, клетчаткой.

На завтрак очень полезно есть яйца, которые тоже являются источником белка. На обед или ужин можно запечь рыбу, в которой помимо белка есть много жирных кислот омега-3, минералов и витаминов.

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