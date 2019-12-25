Врач назвала опасные для здоровых людей и диабетиков продукты

Речь идет о людях с сахарным диабетом II типа.

Как рассказала врач-эндокринолог Наталья Капитонова в эфире телеканала "Санкт-Петербург", пациентам с сахарным диабетом II типа следует исключить из рациона простые углеводы – сладости и выпечку.

Так как это простые углеводы, они требуют большого и быстрого выброса инсулина.

Обычно этот быстрый ответ как раз и страдает у пациентов с диабетом II типа. Наталья Капитонова

Эндокринолог при этом советовала и здоровым людям отказаться от сладостей и придерживаться правильного сбалансированного питания.

Также медик диабетикам не советует есть макароны, хлеб, кашу и картофель.

Перечислены симптомы, говорящие о преддиабете.

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