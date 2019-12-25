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Врач Гандельман назвал защищающую от диабета и гипертонии группу продуктов
Сегодня, 10:18
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Врач Гандельман назвал защищающую от диабета и гипертонии группу продуктов

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Эксперт сослался на результаты исследования, опубликованного в 2021 году.

Врач Герман Гандельман назвал защищающую от диабета и гипертонии группу продуктов. Об этом он заявил в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

Гандельман сослался на результаты исследования, опубликованного в 2021 году. В нем отмечалось влияние жирных молочных продуктов на развитие различных заболеваний. Врач подчеркнул, что эта группа продуктов снижает риск ожирения, сахарного диабета и гипертонии.

Ранее мы сообщали, что свердловский главврач предложил запретить аборты в частных клиниках.

Фото: Piter.tv

Теги: врач, гипертония, диабет, продукты
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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