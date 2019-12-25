Врач Гандельман назвал защищающую от диабета и гипертонии группу продуктов

Эксперт сослался на результаты исследования, опубликованного в 2021 году.

Врач Герман Гандельман назвал защищающую от диабета и гипертонии группу продуктов. Об этом он заявил в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

Гандельман сослался на результаты исследования, опубликованного в 2021 году. В нем отмечалось влияние жирных молочных продуктов на развитие различных заболеваний. Врач подчеркнул, что эта группа продуктов снижает риск ожирения, сахарного диабета и гипертонии.

Ранее мы сообщали, что свердловский главврач предложил запретить аборты в частных клиниках.

Фото: Piter.tv