Бастрыкин потребовал проверить нарушение прав диабетиков в Петербурге

Среди потерпевших есть также дети.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал провести проверку по обращениям о нарушении прав диабетиков в Петербурге. Об этом накануне рассказали в ведомстве.

В одной из социальных сетей размещена информация о том, что в конце 2024 года в Северной столице закупили системы для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, но до настоящего времени медицинские изделия инвалидам, в том числе – детям, не предоставлены.

Кроме того, не учтено, что ранее полученные датчики вызывали у пациентов аллергические реакции. Также диабетики вынуждены приобретать за свой счет расходные материалы.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по городу Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: продажи "Оземпика" и его аналогов взлетели в Петербурге почти в 10 раз.

Фото: пресс-служба СК РФ