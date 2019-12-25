Продажи "Оземпика" и его аналогов взлетели в Петербурге почти в 10 раз

Эксперты связывают данный всплеск с появлением на рынке отечественных аналогов данного препарата, а также с высоким уровнем неудовлетворенного ранее потребительского спроса.

С января текущего года наблюдается значительный рост продаж препарата "Оземпик" — лекарства, применяемого для лечения диабета и часто использующегося для снижения веса. Объем реализации увеличился в 9,7 раза, составив 113,5 тысяч упаковок. Эти данные были предоставлены изданием РБК Петербург, ссылаясь на информацию аналитического агентства DSM Group.

Эксперты связывают данный всплеск с появлением на рынке отечественных аналогов данного препарата, а также с высоким уровнем неудовлетворенного ранее потребительского спроса. В результате общая сумма вырученных средств достигла 642,8 миллионов рублей.

Руководитель компании RNC Pharma Николай Беспалов прокомментировал ситуацию, отметив, что появление на рынке полноправных аналогов отечественного производства вызвало значительное увеличение числа потребителей, что, в свою очередь, способствовало резкому росту объема продаж. Таким образом, речь идет скорее не о внезапном увеличении спроса, а о восполнении существующей потребности, которая до недавних пор оставалась незакрытой или удовлетворялась за счет использования других лекарств предыдущего поколения, таких как препараты на основе сибутрамина или орлистата.

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Фото: Piter.TV