Алкоголь—это яд, который может негативно сказываться на здоровье. Долгосрочное употребление приводит к зависимости.

Новогодние праздники — это уникальное время, когда мы стремимся проводить больше мгновений с близкими, наслаждаясь теплотой общения, которая иногда не хватает в повседневной жизни. Однако для некоторых семей радость этих дней может быть затенена проблемой алкоголизма. Чрезмерное употребление спиртных напитков приводит более чем к 200 заболеваниям, причем его вклад в возникновение различных недугов колеблется от 5 до 75%.

В интервью "Петербургскому дневнику" психиатр и нарколог 2-го наркологического отделения СПб ГБУЗ "Городская наркологическая больница" Астемир Темиржанов дал советы о том, как сохранить новогоднее настроение без алкоголя и избежать интоксикации.

Врач полагает, что новые меры относительно борьбы с алкоголизмом имеют смысл. По его мнению, ограничения действительно могут иметь положительное влияние, однако перед их широким внедрением стоит провести испытания в отдельных регионах. Это даст возможность собрать реальные данные и оценить, насколько эффективно действуют такие меры на практике. Только после тщательного анализа результатов можно принимать решение о дальнейшем распространении подобных инициатив.

Как уточнил Темиржанов, обычно в новогодние праздники нагрузки на отделения наркологии не возрастают, а, наоборот, могут даже снизиться. Зато значительное количество пациентов начинает поступать позже, ближе к концу февраля или началу марта. Важно понимать, что любое количество алкоголя может представлять опасность, независимо от его крепости, подчеркнул нарколог. Алкоголь—это яд, который может негативно сказываться на здоровье. Долгосрочное употребление приводит к зависимости. Исторически, в России народ предпочитал слабоалкогольные напитки домашнего производства, такие как медовуха и пиво. Водка долго оставалась дорогой и недоступной. С появлением массового производства дешевой водки в XIX веке сформировалась привычка к крепкому алкоголю, однако в последние десятилетия наблюдается снижение уровня его потребления.

Фото: СПб ГБУЗ "Городская наркологическая больница"