До 17 таблеток в день: стало известно, сколько препаратов принимают пожилые люди в России

Большая часть пожилых, которые живут в России, принимают пять и более таблеток в день. Речь идет о людях старше 65 лет. Такие данные представили "Ведомости".
Российский геронтологический научно-клинический центр провел исследование с участием более 4 тыс. человек из разных регионов страны. Испытуемые заполняли анкету и проходили обследование в поликлиниках и стационарах. Выяснилось, что 96% из них принимают пять лекарств в день. Причем они делают это не по рекомендации доктора, а по собственной инициативе, совету знакомых или после просмотра рекламы.
У такого феномена есть название – полипрагмазия. Это одновременное назначение множества лекарственных средств или лечебных процедур. Подобный подход, отмечают эксперты, может повышать риск астении, депрессии и хронической боли. Специалисты Росздравнадзора призывают врачей активнее сообщать о нежелательных реакциях на препараты у пожилых пациентов.
Кроме того, исследование выявило участников, которые принимали более 10 лекарств, а абсолютным рекордом стал пожилой человек, чей день сопровождался 17 препаратами.
