Эксперты Газпромбанка назвали самые частые схемы обмана пенсионеров

Пожилые люди в четыре раза чаще становятся жертвой обмана.

Эксперты из Газпромбанка проанализировали самые распространенные сценарии обмана пенсионеров на российской территории. Они уточнили, что самые простые меры помогают снизить риски для граждан. По данным кредитной организации, средний размер материального ущерба на одного клиента старше 60 лет в четыре раза превышает показатели более молодых людей. Такими статистическими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился руководитель департамента по борьбе с мошенничеством в розничном бизнесе Газпромбанка Олег Чернов.

В банке объяснили, что за I квартал 2026 года 29 процентов всего ущерба от мошенничества с помощью социальной инженерии пришлось на пожилых клиентов. Эксперты пояснили, что аферисты стали более избирательными в выборе жертвы. Они предпочитают обманывать представителей старшего поколения и становятся все более изобретательными. В частности, они активно пользуются современной информационной повесткой, берут актуальные для населения темы, придумывают криминальные сценарии, вводящие людей в заблуждение.

При этом сами схемы мошенничества почти не меняются: в большинстве случаев жертва обмана, как правило, сама переводит или передает мошеннику деньги, либо предоставляет ему доступ к своим счетам. Олег Чернов, эксперт

Одной из самых частных преступных схем остаются звонки от имени сотрудников социального фонда с обещанием прибавки к пенсии. Под этим предлогом у человека пытаются выманить реквизиты банковской карты и код из СМС-сообщения. Еще один распространенный сценарий связан с медициной. В этом случае мошенники по телефону связываются с пенсионером из якобы поликлиники или лаборатории, говорят пациенту о "плохих анализах" и убеждают срочно купить дорогой лекарственный препарат. Иногда аферисты представляются пожилым лицам медицинскими работниками и требуют предоплату за срочную госпитализацию или проведение операции. Иногда мошенники предлагают срочно переоформить полис ОМС, просят назвать код из СМС или установить какое-либо приложение. Под видом снижения расходов на ЖКУ аферисты обещают гражданам льготы, скидки или возврат переплаты. Однако все ссылки ведут на поддельный сайт.

Третьим по счету из списка самых опасных схем является "безопасный" счет. В этом случае человека пугают взломом аккаунта на едином портале "Госуслуг", попыткой кражи денежных средств или оформлением кредита. Звонящие убеждают пользователя срочно перевести средства на "безопасный" или "защищенный" счет, либо передать наличные средства курьеру. Однако в реаьности в стране не существуюет никаких "безопасных счетов", на которые требуетс переводить деньги.

