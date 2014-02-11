Суточный прирост заразившихся COVID-19 в РФ стал максимальным со 2 января

За сутки в России умерли 883 пациента с коронавирусом.

В России за сутки зафиксировали 25 781 новый случай заболевания COVID-19. Это максимальное значение со 2 января текущего года. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

За сутки в России умерли 883 пациента с COVID-19. Больше всего от коронавируса умерло человек за сутки в Москве (66), Санкт-Петербурге (60) и в Свердловской области (43). За весь период пандемии в стране от COVID-19 скончались 210 801 человек.

За сутки в стране выявили 25 781 случаев заражения. Больше всего их выявлено в Москве (4410), Санкт-Петербурге (2198) и Подмосковье (1733). Всего за пандемию по состоянию на 4 октября выявлено 7 612 317 случаев.

Всего за сутки выздоровели от коронавируса 14 526 человек, за весь период пандемии – 6 740 491.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что развитие ситуации с COVID-19 не поддается прогнозам.

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