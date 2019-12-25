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Проценко: ситуация с COVID-19 не поддается прогнозам
Сегодня, 15:27
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Проценко: ситуация с COVID-19 не поддается прогнозам

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Специалист отметил, что сейчас наблюдается рост числа заболевших, с чем нужно работать.

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что развитие ситуации с COVID-19 не поддается прогнозам. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 1".

Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше.

Денис Проценко, главврач больницы №40 в Коммунарке

На территории РФ за последние сутки выявили 25 769 случаев COVID-19. Кроме того, в стране обновился антирекорд по суточному показателю летальных исходов вследствие коронавируса – зафиксировано 890 смертей.

Ранее российский президент Владимир Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19. Специалисты получили ордена Пирогова за самоотверженность.

Фото: kremlin.ru

Теги: covid-19, денис проценко, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости России,

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zevidon
Сегодня 15:50

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Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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