Проценко: ситуация с COVID-19 не поддается прогнозам

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что развитие ситуации с COVID-19 не поддается прогнозам. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 1".
Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше.
Денис Проценко, главврач больницы №40 в Коммунарке
На территории РФ за последние сутки выявили 25 769 случаев COVID-19. Кроме того, в стране обновился антирекорд по суточному показателю летальных исходов вследствие коронавируса – зафиксировано 890 смертей.
Ранее российский президент Владимир Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19. Специалисты получили ордена Пирогова за самоотверженность.
Фото: kremlin.ru
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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