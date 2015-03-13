Представителям системы здравоохранения вручат Ордена Пирогова.

Российский президент Владимир Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Ордена Пирогова получили доктора за самоотверженность. Речь идет о специалисте клинической инфекционной больницы имени Боткина Надежде Авакумян, медсестре больницы Гая в Оренбургской области Марине Улумбекове и фельдшере больницы Тюменской области Эльвире Федоровой.

Также ордена получат ассистент кафедры медико-стоматологического университета имени Евдокимова Александра Васильева, а представители Липецкой городской больницы №4 - старшая медсестра Наталья Басова и заведующая отделением стационара Наталья Шило.

В России 2023 год будет объявлен Годом педагога и наставника.

Фото: Kremlin.ru