В России 2023 год будет объявлен Годом педагога и наставника

Кабмин подготовит документ к 15 июня 2022 года.

Российский президент Владимир Путин поручил подготовить документ о проведении в 2023 году в стране Года педагога и наставника. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Кремля. Известно, что решение принято по результатам проведенной в конце августа текущего года встречи главы государства с представителями общественных движений по вопросам образования. В пресс-службе президента уточнили, что Владимир путин дал поручение правительству подготовить постановление и утвердить план реализации праздничных мероприятий ко 200-летию с момента рождения основоположника отечественной научной педагогики Константина Ушинского. Кабинет министров завершит работу к 15 июня 2020 года.

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Фото: Kremlin.ru