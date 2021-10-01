Путин: важно обеспечить интересы жителей сносимого фонда при застройке новых кварталов

Глава РФ встретился с губернатором Кемеровской области.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что Кемеровской области важно обеспечить интересы жителей сносимого фонда при застройке новых кварталов. Такое заявление глава государства сделал на рабочей встрече с главой Кузбасса Сергеем Цивилевым. Ранее чиновник проинформировал Кремль о намерении региона создать два города-миллионника. Они появятся на базе Кемерова и Новокузнецка. При этом специалисты снесут частный сектор, на месте которого появятся новые современные здания.

Чтобы сносить кварталы, нужно понять, как обеспечить интересы людей, которые там живут. Нужно работать с каждой семьей. Чтобы молодые люди не уезжали, они должны иметь хорошую работу, хорошо оплачиваемую, перспективы развития. Владимир Путин, президент РФ

Цивилев заметил, что региональное правительство намерено выкупать старое жилье и предоставлять гражданам РФ квартиры в новых кварталах. Путин напомнил, что развитие крупных городов тесно связано и даже упирается в необходимость создания рабочих мест.

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Фото: kremlin.ru

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