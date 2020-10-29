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Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию
Сегодня, 10:43
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Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию

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Глава России объявил о начале военного призыва с 1 октября.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о начале осеннего военного призыва в армию. Соответствующая информация опубликована на официальном портале правовой информации. Известно, что в текущем году призыв коснется 127,5 тысяч молодых людей.

Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2021 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву.

указ президента РФ

В Кремле назвали полезными переговоры Путина с Эрдоганом.

Фото: Piter.tv

Теги: армия, владимир путин, кремль, осенний призыв
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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