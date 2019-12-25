В Кремле назвали полезными переговоры Путина с Эрдоганом

Встреча глав государств состоялась 29 сентября в Сочи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры российского лидера Владимира Путина с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом можно назвать конструктивными и своевременными. Об этом он сказал в беседе с изданием "Известия".

Это были весьма конструктивные и нужные контакты. Очень полезные для двух сторон. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Встреча глав государств состоялась 29 сентября в Сочи. В ходе встречи Путин отметил положительный вклад Турции в стабилизацию ситуации в Нагорном Карабахе. Кроме того, российский лидер поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству "Турецкого потока". В свою очередь президент Турции поблагодарил руководство РФ за вклад в борьбу с лесными пожарами, а также заявил, что мир на Ближнем Востоке зависит от развития отношений Турции и России. Стороны переговоров подтвердили нараживание товарооборота после пандемии коронавируса и сообщили об открытии в 2022 году первого энергоблока АЭС "Аккую".

Ранее Эрдоган объяснил покупку С-400 у России.

Фото: kremlin.ru