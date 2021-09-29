Путин отметил положительный вклад Турции в стабилизацию ситуации в Карабахе

Глава РФ оценил взаимодействие с Анкарой по политическим и экономическим проектам.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе является серьезной гарантией стабильности в регионе. Глава государства также отметил успешное сотрудничество между странами по международным вопросам. В частности, он оценил взаимодействие по Сирии и Ливии.

Активно действует российско-турецкий центр на границе между Азербайджаном и Арменией. Это сотрудничество является согласованием позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение. Владимир Путин, президент РФ

По мнению политика, зачастую переговоры между сторонами ведутся непросто, но при этом они всегда завершаются позитивным результатом. Путин заметил, что ведомства научились находить друг с другом компромиссы, которые будут выгодны как для РФ, так и для Турции. При этом между странами увеличиваются инвестиционные показатели. В российскую экономику попали 6,5 млрд долларов, в Турцию - 1,5 млрд долларов от бизнеса из РФ.

Эрдоган: мир на Ближнем Востоке зависит от развития отношений Турции и России.

Фото и видео: YouTube / Россия 24