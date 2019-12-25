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Эрдоган: мир на Ближнем Востоке зависит от развития отношений Турции и России
Сегодня, 14:51
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Эрдоган: мир на Ближнем Востоке зависит от развития отношений Турции и России

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Глава Турции оценил важность двух стран в мировой политике.

Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что мир на Ближнем Востоке зависит от развития отношений Турции и России. Такое заявление политик сделал в рамках рабочего визита в Сочи, где он встретился с Владимиром Путиным.

Укрепление российско-турецких отношений принесет большую пользу. Наши совместные шаги в Сирии имеют большое значение. Мир в этом регионе зависит от российско-турецких отношений.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Глава турецкого государства на прошлой неделе упоминал о том, что его визит в Россию и общение с коллегой Путиным очень важны, так как Турция и РФ являются двумя странами, которые действительно влияют на ситуацию и играют важную роль в мировом плане.

Эрдоган: в 2022 году могут открыть первый энергоблок АЭС "Аккую".

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Теги: ближний восток, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сочи, турция
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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