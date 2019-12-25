Эрдоган объяснил покупку С-400 у России

Турция имеет право укреплять оборону государства как посчитает нужным, заявил президент.

Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил, почему Турция предпочла российские системы противовоздушной обороны С-400 американским комплексам Patriot. Его слова передает New York Times.

Турецкий лидер заявил в интервью изданию, что покупка С-400 стала вынужденным шагом, так как Соединенные Штаты отказались продавать Анкаре свое оружие.

Мы сами покупаем свое вооружение. Тайип Эрдоган, президент Турции

Он подтвердил, что сделка с Москвой может ухудшить турецко-американские отношения и стать основанием для ввода санкций. По словам Эрдогана, "это того стоит". Президент подчеркнул, Анкара имеет право укреплять оборону государства как посчитает нужным, однако не стал отрицать, что Турции необходимо "укрепление" отношений с США.

Ранее Эрдоган предложил американским войскам уйти из Сирии и Ирака. Он отметил, после вывода сил Соединенных Штатов из Афганистана, Вашингтону следует задуматься о таком же поведении и в других регионах.

Фото: kremlin.ru