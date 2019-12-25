Эрдоган предложил США уйти из Сирии и Ирака

Реджеп Тайип Эрдоган предложил американским войскам уйти из Сирии и Ирака. Такое заявление турецкий лидер сделал в эфире местного телеканала CBS. Спикер уверен, что после вывода сил США из Афганистана, Вашингтону следует задуматься о таком же поведении и в других регионах.
Конечно, если бы у меня был выбор, то я хотел бы, чтобы они ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они вывели войска из Афганистана. Если мы хотим служить мирным целям в мире, то нет смысла оставаться в тех странах.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
По мнению политика, правительства и народы Дамаска и Багдада способны самостоятельно принимать решения. При этом Анкара находится в Сирии ради восстановления страны. На данный момент турку и создают в государства около 100 тысяч единиц жилья для граждан, которых ранее были выгнали с родины боевиками.
Эрдоган рассчитывает "прийти к важному решению" на встрече с Путиным.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все