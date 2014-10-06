Эрдоган рассчитывает "прийти к важному решению" на встрече с Путиным

Встреча двух президентов запланирована на 29 сентября в Сочи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает "прийти к важному решению" на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам по прибытии из США. Его слова приводит Sabah.

Эрдоган уточнил, что двухсторонняя встреча с Путины должна пройти 29 сентября в Сочи. Он добавил, что встретится с президентом России "тет-а-тет". Турецкий лидер намерен обсудить отношения двух стран и ситуацию в Сирии.

Турция и Россия - это две страны, играющие важную роль в регионе. Когда я говорю об этом, то должен сказать еще одну вещь. Мы пока что не видели ничего плохого в отношениях с Россией. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Он также отметил, что по итогам встречи с Путиным необходимо "прийти к важному решению" с точки зрения двусторонних отношений. Эрдоган не уточнил, о чем именно идет речь.

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