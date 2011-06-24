Путин поручил довести до норматива дороги в Марий Эл

Глава государства отметил, что качество дорог местного значения в республике несколько выше, чем регионального.

Президент России Владимир Путин поручил довести до норматива дороги регионального и местного значения в Марий Эл. Об этом он сказал в ходе онлайн-конференции с главой региона Александром Евстифеевым.

Российский лидер отметил, что в настоящее время процент дорог местного значения в приемлемом качестве несколько выше, чем регионального.

Нужно довести, конечно, до нормативного состояния и дороги регионального значения, и местного значения. Причем местного значения, как ни странно, процент даже чуть получше, чем регионального. Владимир Путин, президент РФ

Также глава государства выразил надежду, что все проблемные вопросы, связанные с подконтрольным Евстифеевым регионом будут решены должным образом и в поставленные сроки.

Ранее Путин заявил, что в настоящее время республика Адыгея развивается в позитивном ключе, однако, при этом существуют проблемы, на которые необходимо обратить большое внимание.

Видео: kremlin.ru