Путин отметил позитивное развитие Адыгеи

Однако при этом в регионе имеются проблемы с медициной, нехваткой учебных заведений, а также очистными сооружениями.

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время республика Адыгея развивается в позитивном ключе, однако, при этом существуют проблемы, на которые необходимо обратить большое внимание. Об этом он сказал в ходе онлайн-совещания с главой региона Муратом Кумпиловым.

Российский лидер отметил, что в Адыгее наблюдается рост валового регионального продукта, а также рост промышленного производства и сельского хозяйства. Среди проблемных сфер республики Путин назвал медицину.

Мы с вами это хорошо знаем, главное здесь - если не главное, то одно из очень важных обстоятельств, - это наделение медиков жильем, обеспечение их жильем. Поэтому просил бы вас над этим подумать, вписаться в госпрограммы. Владимир Путин, президент РФ

Помимо медицины российский лидер обратил внимание главы региона на проблемы с ремонтом и строительством образовательных учреждений. Также, по словам Путина, республике необходимо решить вопрос поддержания в порядке очистных сооружений.

Ранее мы сообщали, что Путин может посетить Адыгею по случаю 100-летия республики.

Видео: YouTube / Россия 24