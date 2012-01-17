Путин отметил позитивное развитие Адыгеи

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время республика Адыгея развивается в позитивном ключе, однако, при этом существуют проблемы, на которые необходимо обратить большое внимание. Об этом он сказал в ходе онлайн-совещания с главой региона Муратом Кумпиловым.
Российский лидер отметил, что в Адыгее наблюдается рост валового регионального продукта, а также рост промышленного производства и сельского хозяйства. Среди проблемных сфер республики Путин назвал медицину.
Мы с вами это хорошо знаем, главное здесь - если не главное, то одно из очень важных обстоятельств, - это наделение медиков жильем, обеспечение их жильем. Поэтому просил бы вас над этим подумать, вписаться в госпрограммы.
Владимир Путин, президент РФ
Помимо медицины российский лидер обратил внимание главы региона на проблемы с ремонтом и строительством образовательных учреждений. Также, по словам Путина, республике необходимо решить вопрос поддержания в порядке очистных сооружений.
Ранее мы сообщали, что Путин может посетить Адыгею по случаю 100-летия республики.
Видео: YouTube / Россия 24
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