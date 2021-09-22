Путин может посетить Адыгею по случаю 100-летия республики

Праздничные мероприятия состоятся в 2022 году.

Президент России Владимир Путин не исключил, что может посетить Адыгею в следующем году. Об этом он заявил в ходе онлайн-совещания с главой республики Муратом Кумпиловым.

В 2022 году регион празднует 100-летие, в связи с этим Кумпилов пригласил российского лидера принять участие в будущих мероприятиях.

В следующем году 100 лет республике. Вы подписали указ о [праздновании] 100-летия республики. Мы всегда вас ждем, а на 100-летие с удовольствием приглашаем, Владимир Владимирович. Мурат Кумпилов, глава Адыгеи

Путин ответил, что постарается приехать на празднование и назвал грядущий юбилей большим событием.

Ранее Путин обратился со словами благодарности к Международной федерации хоккея на льду. Российский лидер отметил, что федерация всегда может рассчитывать на страну как на надежного партнера. Кроме того, он подчеркнул, что все граждане государства ждут начала молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске, который состоится в грядущем году, а также 86-й чемпионат мира в Санкт-Петербурге в 2023 году.

Видео: YouTube / Россия 24