Путин обратился к участникам конгресса Международной федерации хоккея

Глава Государства подчеркнул, что федерация всегда может рассчитывать на страну как на надежного партнера.

Президент России Владимир Путин обратился со словами благодарности к Международной федерации хоккея на льду. Соответствующее видео опубликовано на официальном сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что федерация всегда может рассчитывать на страну как на надежного партнера.

Хотел бы поблагодарить международную федерацию за неизменно конструктивное взаимодействие и доверие. Не раз при выборе места проведения чемпионатов вы отдавали предпочтение нашей стране, что для российского общества по-особому ценно и значимо. Владимир Путин, президент РФ

Он подчеркнул, что все граждане государства ждут начала молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске, который состоится в грядущем году, а также 86-й чемпионат мира в Санкт-Петербурге в 2023 году.

Ранее мы сообщали, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба отказался от приглашения принять участие в подготовке к матчам в рамках отбора на Чемпионат мира-2022 по футболу. Он отметил, на отказ повлияли неудачи на Евро-2020, которые отразились на его физическом и эмоциональном состоянии. Дзюба добавил, что рассчитывает прийти в нужную форму к матчам в ноябре, однако, в настоящее время нет гарантий того, что он сыграет за сборную.

Видео: kremlin.ru

