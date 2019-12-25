Дзюба отказался от приглашения в сборную России

Футболист заявил, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь национальной сборной в полную силу.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отказался от приглашения принять участие в подготовке к матчам в рамках отбора на Чемпионат мира-2022 по футболу. Об этом он сказал в беседе с телевизионным каналом "Матч ТВ".

Спортсмен подчеркнул, что несмотря на свой отказ, он не собирается приостанавливать карьеру в национальной сборной.

Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на сто процентов. Артем Дзюба, форвард "Зенита"

Он отметил, на отказ повлияли неудачи на Евро-2020, которые отразились на его физическом и эмоциональном состоянии. Дзюба добавил, что рассчитывает прийти в нужную форму к матчам в ноябре, однако, в настоящее время нет гарантий того, что он сыграет за сборную.

Напомним, накануне в общероссийской общественной организации "Российский футбольный союз" заявили, что полузащитник "Химок" Денис Глушаков и нападающий "Зенита" Артем Дзюба вошли в расширенный состав российской сборной по футболу на матчи с командами Словакии и Словении. Подготовка к матчам начнется 4 октября. 8 октября россияне сыграют в Казани со словаками, а 11 октября – с командой Словении в Мариборе.

Ранее Дзюба после матча с "Рубином" заявил о желании забить 250 голов за карьеру.

Фото: Instagram/artem.dzyuba