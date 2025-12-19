Орлов сравнил Дивеева с Дзюбой

По его мнению, сине-бело-голубым повезло с таким трансфером.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов сравнил защитника "Зенита" Игоря Дивеева с бывшим игроком сине-бело-голубых Артемом Дзюбой. Об этом он рассказал в эфире "Радио Зенит".

Эксперт высказался о трансфере 26-летнего футболиста, который перешел в "Зенит" из ЦСКА в рамках обмена на форварда Лусиано Гонду. Орлов отметил игру Дивеева в обороне. По его мнению, команде повезло с таким трансфером.

Он лидером раздевалки был в ЦСКА, "Зениту" как раз такой и нужен. Был хороший пример - Дзюба. Он тоже был лидером раздевалки. Это очень важно. Геннадий Орлов, футбольный комментатор

Напомним, Игорь Дивеев играл в ЦСКА с 2019 года. В составе армейского клуба защитник стал двукратным обладателем Кубка России. В нынешнем сезоне футболист провел за ЦСКА 19 матчей во всех турнирах и забил три гола.

Ранее мы сообщали, что форвард "Зенита" Кассьерра переходит в "Атлетико Минейро".

Фото: fc-zenit.ru