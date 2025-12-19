Форвард "Зенита" Кассьерра переходит в "Атлетико Минейро"

О завершении трансфера должны объявить в ближайшее время.

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Матео Кассьерра продолжит карьеру в Бразилии. Об этом сообщает журналист Пипе Сиерра в своих социальных сетях.

По информации источника, 28-летний колумбиец переходит в "Атлетико Минейро". Сообщается, что сине-бело-голубые согласовали трансфер Кассьерры. Стороны договорились об условиях сделки. О завершении трансфера должны объявить в ближайшее время. Отмечается, что на игрока также претендовал мексиканский "Монтеррей".

Напомним, Матео Кассьерра играет в "Зените" с 2022 года. В составе сине-бело-голубых нападающий стал двукратным чемпионом России. В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей во всех турнирах и забил семь голов.

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)