"Фламенго" подал в суд на экс-полузащитника "Зенита" Жерсона
Сегодня, 9:09
Бразильский клуб требует с игрока и компании FGM Sports почти 7 млн евро штрафа.

Футбольный клуб "Фламенго" подал в суд на бывшего полузащитника "Зенита" Жерсона. Об этом сообщает портал ESPN Brasil.

По информации источника, бразильский клуб требует с 28-летнего игрока и компании FGM Sports, принадлежащей отцу Жерсона, почти 7 млн евро штрафа. Речь идет о нарушении контракта на использование прав на образ между Жерсоном и клубом. К нему относят трансфер бразильца из "Зенита" в "Крузейро", который состоялся 10 января. Сторона Жерсона настаивает, что договор об использовании образа автоматически прекратил действие одновременно с игровым контрактом.

Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" летом 2025 года. Полузащитник провел в составе сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Ранее мы сообщали, что умер экс-футболист "Зенита" Акимов.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)

