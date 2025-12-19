Умер экс-футболист "Зенита" Акимов

Ему было 45 лет.

Бывший нападающий футбольного клуба "Зенит" Дмитрий Акимов скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Отмечается, что экс-футболист ушел из жизни 14 января. Причина смерти не уточняется. "Зенит" выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Акимова.

Дмитрий Акимов выступал за "Зенит" в начале 2000-х годов, но провел за клуб всего пять матчей. Большую часть карьеры нападающий провел в составе "Сибири", став лучшим бомбардиром в истории клуба (109 голов).

Акимов также играл за "Ростов", "Факел" и петербургское "Динамо". Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории Первой лиги, забив 127 голов.

Фото: fc-zenit.ru