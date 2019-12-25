Умерла икона мирового кино Брижит Бардо

Французская актриса, певица, модель и писательница, оказавшая огромное влияние на моду и культуру XX века, ушла из жизни.

На 92-м году жизни скончалась легендарная французская актриса, певица, модель и писательница Брижит Бардо. Она была одним из главных секс-символов XX века и иконой стиля, чьи образы на экране и смелое поведение в жизни изменили представления о женственности и социальных нормах.

Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже в состоятельной семье промышленника. Её путь к славе начался с обложки журнала Elle в 1950 году, после чего её заметил режиссёр Марк Аллегре. Мировую известность актрисе принесла главная роль в дебютном фильме её первого мужа, режиссёра Роже Вадима, "И Бог создал женщину" (1956). Картина, вызвавшая скандал своей откровенностью, сделала Бардо "самой знаменитой француженкой за океаном" и символом сексуальной свободы.

За свою карьеру, охватившую более двух десятилетий, Бардо снялась в 47 фильмах, работая с такими режиссёрами, как Жан-Люк Годар ("Презрение", 1963) и Анри-Жорж Клузо ("Истина", 1960). В 1968 году она стала моделью для бюста Марианны — национального символа Франции. Философ Симона де Бовуар в своём эссе назвала Бардо "таким же важным экспортным товаром, как и автомобиль Renault", отмечая, что её натуральное поведение бросило вызов социальным табу и представлениям о женской сексуальности.

В 1973 году, в возрасте 38 лет, Брижит Бардо неожиданно завершила актёрскую карьеру, заявив, что была "буквально раздавлена славой". Всю свою дальнейшую жизнь она посвятила борьбе за права животных, основав собственный благотворительный фонд. В 2018 году она обращалась с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой отказаться от усыпления бездомных животных.

Ранее Piter.TV сообщал, что умер петербургский историк и музеевед Владимир Грусман.

Фото: kinopoisk