Брижит Бардо разочаровалась в Макроне как в президенте Франции

Французская актриса рассказала о том, что президент не выполнил данное ей обещание.

В первом более чем за последние десять лет телеинтервью для французского телеканала BFMTV 90-летняя актриса Брижит Бардо выразила разочарование действиями президента Эммануэля Макрона на должности главы государства. Европейская звезда рассказала СМИ на своей вилле в Сен-Тропе на Лазурном берегу о том, что виделась с политиком в 2018 году, когда ее официально принимали власти Елисейского дворца в Париже. С тех самых пор артистка не общалась с президентом, так как ей "нечего ему сказать". Корреспондент задал гостье эфира вопрос о том, разочарована ли она действиями Макрона.

Да. И это не только я, есть целый батальон тех людей, кто им разочарован. В любом случае он не является полезным. А если он не является полезным, значит он вредный. Франция сейчас не в лучшем состоянии. Брижит Бардо, актриса

Известная широкой общественности своей борьбой за права животных, Брижит Бардо упомянула о невыполненном общении Эмманюэля Макрона о том,что в стране будет запрещено потребление конины . По ее мнению, национальному правительству также необходимо запретить охоту с гончими собаками.

Напомним, что два года назад актриса направила президенту Франции открытое письмо, в котором назвала его "злым существом". На вопрос представителя BFMTV о том, какое бы послание она направила президенту сейчас, Брижит Бардо ответила, что "никогда не поздно начать действовать правильно".

Премьер Франции выступил против перевооружения любой ценой.

Фото и видео: YouTube / BFMTV