Франсуа Байру рассказал о том, как можно достичь силовой мощи для Франции.

Наращивание инвестиций в оборонную сферу и перевооружение Франции не может осуществляться любой ценой, в том числе и в ущерб для других промышленных отраслей европейского государства. Соответствующее заявление в интервью местным журналистам с радиостанции Europe 1 сделал премьер-министр из Парижа Франсуа Байру. Иностранный чиновник добавил, что вопрос использования финансовых сбережений французов для достижения этой цели сейчас изучается властями. По словам чиновника, Елисейский дворец не может остаться в стороне от внешних вызовов, но при этом нельзя забывать об остальных проблемам.

Эта сила - во всех отраслях, которые мы не можем оставить в стороне: например, образование. Мы не можем быть сильной нацией, если новые поколения не обучены так, как следует. Обучены ли они сегодня так? Нет. Франсуа Байру, премьер-министр Франции

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Фото и видео: YouTube / Europe 1

