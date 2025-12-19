Стала известна причина смерти Брижит Бардо

Об этом сообщил её муж.

Мировую звезду французского кино Брижит Бардо забрала болезнь — актриса скончалась от рака. Об этом впервые сообщил её муж и бывший менеджер Бернар Д"Ормаль в интервью изданию Paris Match. По его словам, актрису в последнее время истощали сильные боли в спине из-за рака. Бардо говорила, что устала бороться и "хочет уйти".

Известно, что в октябре 2025 года Бардо три недели провела в частной клинике в Тулоне, где ей сделали операцию. В ноябре она была повторно госпитализирована. О её смерти стало известно 28 декабря. Ей был 91 год.

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Мировую славу ей принесла главная роль в фильме Роже Вадима "И бог создал женщину" (1956), сделавшая её символом стиля и сексуальной раскрепощённости 1950-60-х годов. Всего в её фильмографии более 45 картин, включая "Бабетта идет на войну", "Истина" и "Вива, Мария!". В 1966 году она снялась в голливудской ленте "Милая Брижит" с Джимми Стюартом.

Фото: kinopoisk