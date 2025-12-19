В Калифорнии найдена мёртвой 34-летняя дочь актёра Томми Ли Джонса

Виктория Джонс, снимавшаяся в фильмах отца, была обнаружена в номере отеля.

Дочь знаменитого американского актёра Томми Ли Джонса, 34-летняя Виктория Джонс, была найдена мёртвой в одном из отелей Сан-Франциско. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как уточняет издание, тело женщины было обнаружено рано утром в четверг, 2 января, в номере отеля Fairmont San Francisco. Прибывшие на место медики констатировали смерть. На место происшествия также выезжали сотрудники полиции и судебно-медицинский эксперт. Причина смерти пока не установлена, идёт расследование.

Виктория Джонс решила продолжить актёрскую династию. Её наиболее известная роль — камео во второй части фильма "Люди в чёрном" (2002), где она в детстве сыграла девочку, которой агент К (в исполнении её отца) стирает память. Позже она снялась в нескольких эпизодах сериала "Холм одного дерева" (One Tree Hill) и в фильме своего отца "Три могилы" (2005), также известном как "Три похорон Мелкиадеса Эстрады".

Фото: kino-teatr.ru / скриншот "Люди в чёрном 2"